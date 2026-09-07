Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro

Der ist eloquent in seinen Formulierungen, der Herr Lies. VW fährt mit Hannover die Reste vom ikonischen VW Bus gegen die Wand, bisher nur in Teilen in die Türkei. Sehr zur Freude von Erdogan und Ford. Nicht nur Chinesen können ihre Autos auf Weltreise nach Deutschland schicken und sind dann weiter günstiger als VW. Für die erzählte Produktionsstory in neu von chinesischen Anbietern oder chinesischen VW-Entwicklungen in Deutschland braucht es eine tiefe Erkenntnisresistenz, auch eine völlige Unverfrorenheit blanken Unsinn als sozial erwünschte Story zu erzählen. Das mit Zöllen mag analog zu Stahl kommen, es wird Beiträge zu wirtschaftlichen und politischen Abgründen wie vor 100 Jahren liefern.





Die Leute machen sich alle nicht ehrlich und erzählen auch kunstvoll gestrickte Lügengebilde für ihr eigenes Dasein als Ministerpräsident oder IGM- Funktionärin.





Gefordert bleibt ein brauchbarer Zielangang wie es Tesla oder Chinesen liefern, auf Märkte hin und Zukunft greifend. VW mit der jetzt gefundenen Harmonie vermeidet auf der Hand liegende Handlungen, kann man machen und darüber freut sich auch die Börse wie doof. Die verfahrene Kostensituation eskaliert ein Crashrisiko mit der Zeit. Die gebrachte Sandkastenlogik von später und nicht heute ist abstrus.





Im Ergebnis sieht man wie überragend die VW-Aufstellung unter Piech war