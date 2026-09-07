AUTO1 Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,17 % - 07.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,18 % am Vortag kommt es heute bei AUTO1 Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von AUTO1 Group nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -0,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine negative Entwicklung von -19,77 % erlebt.

Während AUTO1 Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,81 % 1 Monat +3,73 % 3 Monate +3,63 % 1 Jahr -16,07 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 07.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,67 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AUTO1 Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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