BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 75,76EUR auf Tradegate (07. September 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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