BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 76,38EUR auf Tradegate (07. September 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.





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