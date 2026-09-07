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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 85 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt
    • Outperform bestätigt trotz vieler Einflussfaktoren
    • Kapitalmarkttag im November soll die Strategie klären
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 85 Euro - 'Outperform'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 13:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 57,15 auf Tradegate (07. September 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +48,60 %/+74,83 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 85 Euro



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