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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 07.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Produktion sinkt im Juli deutlich
    • Merz will trotz AfD-Erfolg am Reformkurs festhalten
    • EU baut Zusammenarbeit mit Grönland deutlich aus
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 07.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROUNDUP/Deutschland: Gesamtproduktion sinkt unerwartet - Dämpfer für Konjunktur

    WIESBADEN - Dämpfer für die deutsche Konjunktur: Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im Juli wegen eines deutlichen Rückgangs in der Autoindustrie überraschend gesunken. Die Gesamtproduktion ging im Juli im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

    ROUNDUP/Merz: 'Aufgeben ist für mich keine Option'

    BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich "schockiert" vom haushohen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt gezeigt, will aber weiter für den Erfolg seiner schwarz-roten Bundesregierung kämpfen. "Aufgeben ist für mich keine Option", sagte der CDU-Vorsitzende nach den Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. Er sei für vier Jahre gewählt und werde seiner Verantwortung gerecht werden. Merz machte zwar deutlich, dass er am Reformkurs der Bundesregierung festhalten will, kündigte aber Gespräche mit der SPD darüber an. Die will vor allem die Rente nochmal in den Blick nehmen.

    ROUNDUP: Botschaft an Trump: EU baut Zusammenarbeit mit Grönland aus

    NUUK - Die EU baut ihre Zusammenarbeit mit Grönland ungeachtet der Kontrollansprüche von US-Präsident Donald Trump deutlich aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnete am Montag bei einem Besuch auf der rohstoffreichen Arktisinsel eine Erklärung zur Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Grönland. Zudem kündigte sie ein neues 200 Millionen Euro schweres Investitionspaket an.

    Eurozone: Wirtschaft wächst im Frühjahr stärker als erwartet

    LUXEMBURG - Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Frühjahr stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im zweiten Quartal um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag laut einer dritten Schätzung mitteilte. In einer zweiten Schätzung war noch ein Anstieg von 0,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Zweitschätzung erwartet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.

    Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt den fünften Monat in Folge

    LIMBURG - Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum den fünften Monat in Folge positiver eingeschätzt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im September um 4,2 Punkte auf plus 5,1 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Februar 2022. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 0,9 Punkte gerechnet.

    Iran erhöht nicht subventionierte Benzinpreise drastisch

    TEHERAN - Im Zuge der schweren Wirtschaftskrise hat Irans Regierung eine deutliche Erhöhung der Spritpreise angekündigt. Von Dienstag an werden die Kosten für einen Liter Benzin auf dem freien Markt von 50.000 auf 100.000 Rial verdoppelt, sagte Keramat Weys-Karami, Vorsitzender der staatlichen Gesellschaft für den Vertrieb von Erdölprodukten, im Staatsfernsehen. Die Preise für vergünstigtes Benzin blieben davon jedoch unberührt.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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