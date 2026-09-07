fox e-mobility: Uneingeschränktes Testat und neue Zahlen 2025/26
Trotz steigender Verluste und komplexer Anpassungen zeigt der aktuelle Finanzbericht der fox e-mobility AG, wie sich Bilanzstruktur und Ergebnis bis 2026 deutlich wandeln.
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- Der Jahresabschluss 2024 der fox e-mobility AG erhielt am 1. September 2026 ein uneingeschränktes Testat; der Aufsichtsrat billigte ihn am 5. September 2026.
- Nach Buchungsanpassungen erhöhte sich der Jahresfehlbetrag 2024 um rund 0,125 Mio. Euro auf 68,153 Mio. Euro; dadurch entstand ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von etwa 0,258 Mio. Euro.
- Die Bilanzsumme 2024 stieg auf rund 7,9 Mio. Euro, während das gezeichnete Kapital unverändert 73,3 Mio. Euro betrug.
- Für 2025 wird ein operativer Jahresfehlbetrag von etwa 0,7 Mio. Euro erwartet; aufgrund von Wertberichtigungen soll das Gesamtergebnis dennoch positiv ausfallen.
- Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich das Anlagevermögen durch Beteiligungserwerbe und Zuschreibungen auf insgesamt rund 29 Mio. Euro; zudem wurden Zwangswandelschuldverschreibungen über etwa 13,3 Mio. Euro ausgegeben.
- Für das erste Halbjahr 2026 wird wegen der Zuschreibungen ein positives Ergebnis erwartet; der Halbjahresfinanzbericht soll am 30. September 2026 und der testierte Jahresfinanzbericht 2025 voraussichtlich im Oktober 2026 veröffentlicht werden.
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