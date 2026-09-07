Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.413,24USD pro Feinunze und notiert damit -0,42 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 66,30USD und damit +0,12 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,71USD und verzeichnet ein Plus von +2,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,95USD und verzeichnet ein Plus von +2,14 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.391,00 USD +0,11 % Platin 1.829,00 USD +0,22 % Kupfer London Rolling 14.406,28 USD +0,39 % Aluminium 3.287,71 PKT +0,86 % Erdgas 2,954 USD +0,56 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +2,14 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.09.26, 17:29 Uhr.