Devisen
Euro legt etwas zu
- Euro steigt leicht auf 1,1629 US-Dollar am Montag
- EZB setzt Referenzkurs bei 1,1622 Dollar fest
- Konjunkturoptimismus im Euroraum nimmt weiter zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1629 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1622 (Freitag: 1,1622) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8604 (0,8604) Euro.
Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In den USA wurden wegen eines Feiertags keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Etwas gestützt wurde der Euro durch robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum den fünften Monat in Folge positiver eingeschätzt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im September zu und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022. "Der Aufschwung in Euroland gewinnt auch im September weiter an Substanz", schreiben die Sentix-Experten. Zu der Verbesserung trägt laut der Umfrage auch Deutschland bei.
Der Devisenmarkt fokussiert sich laut der Helaba bereits auf die kommende EZB-Sitzung und die erwartete Zinserhöhung. "Mit Blick auf die Ratssitzung am Donnerstag rechnen Marktteilnehmer und auch wir fest mit einem Schritt, zumal ein solcher von vielen EZB-Vertretern in Aussicht gestellt wurde", schreiben die Experten in ihrem Morgenkommentar.
Über den September hinaus bleibe der geldpolitische Ausblick jedoch offen, da sich die Währungshüter nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad festlegen wollen. Dies gelte auch für die US-Notenbank, die allerdings erst in der kommenden Woche entscheidet. Der solide US-Arbeitsmarktbericht hat die Zinserhöhungserwartungen wieder etwas forciert. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85894 (0,85898) britische Pfund, 179,85 (181,59) japanische Yen und 0,9405 (0,9405) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.410 Dollar. Das waren rund 19 Dollar weniger als am Freitag./jsl/jha/
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Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
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Damit bist du alleine .. denn es ist eine Sache 86 Tonnen Gold abzuziehen , eine andere 1231 Tonnen abzuziehen , davon abgesehen hat D bereits von 2013-2017 300 Tonnen und damit mehr als das 3 fache als die NL aus den USA abgezogen . Deutschland besitzt mehr als 10 mal so viel Gold als die Niederlande von denen 37 % noch in den USA lagern .
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/trump-ukraine-hilf…
Manche lesen Nachrichten, andere spielen im Sandkasten - jeder wie er kann Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif