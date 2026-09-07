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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 21. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB, Fed und weitere Notenbanken entscheiden
    • US-Daten zu Inflation, Jobs und Konsum im Fokus
    • Bundestag berät Haushalt, KI und Wirtschaftsthemen
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 21. September 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 21. September

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    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
    14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
    16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
    18:00 USA: Nike, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 8/26
    01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Haushaltswoche
    + Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft

    10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung

    DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg

    DEU: Automechanika 2026, Frankfurt

    IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
    10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
    13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

    10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

    11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

    DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
    10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung) 22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Macy's, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
    16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

    11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin

    17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26
    07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26
    09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26
    14:30 USA: Realeinkommen 8/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26
    18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
    + Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26
    14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon» Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.

    IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

    AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

    USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26
    04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26
    11:00 DEU: ZEW-Index 9/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
    14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht

    SONSTIGE TERMINE
    09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber

    11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»

    13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU

    DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)

    DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

    USA: Salesforce, Investor Day
    USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 USA: Lagerbestände 7/26
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

    10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

    13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

    17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

    DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

    DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
    10:00 AUT: Kontro, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
    15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
    17:00 USA: Intuit, Investor Day

    DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
    DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
    NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 (2. Schätzung)
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Hausverkäufe 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange

    10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe

    12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)

    14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

    DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26
    10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 7/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 8/26
    16:00 USA: Frühindikator 8/26
    JPN: Notenbank-Entscheidung

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026

    10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
    12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
    14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

    IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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