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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, Nebenwerte zünden: Nordex, Infineon & Co. legen kräftig zu

    Uneinheitliches Bild an den deutschen Börsen: Während der DAX schwächelt, können MDAX, SDAX und TecDAX teils deutlich zulegen und sorgen für spannende Verschiebungen im Markt.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Nebenwerte zünden: Nordex, Infineon & Co. legen kräftig zu
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die deutschen Aktienindizes haben sich am heutigen Handelstag uneinheitlich entwickelt. Der Leitindex DAX notiert bei 25.976,58 Punkten und liegt damit 0,30 Prozent im Minus. Damit setzt er sich schwächer ab als die übrigen wichtigen Indizes am deutschen Markt. Der MDAX zeigt sich hingegen leicht fester und steht bei 32.391,80 Punkten, ein Plus von 0,04 Prozent. Auch der SDAX kann zulegen: Der Nebenwerteindex gewinnt 0,14 Prozent auf 18.750,75 Punkte und gehört damit zu den relativen Gewinnern des Tages. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, bewegt sich ebenfalls im positiven Bereich. Er steigt um 0,09 Prozent auf 4.037,06 Punkte. Insgesamt präsentiert sich der Markt damit zweigeteilt: Während Standardwerte im DAX leicht unter Druck stehen, können insbesondere die kleineren und mittelgroßen Werte im MDAX und SDAX sowie die Technologiewerte im TecDAX moderate Kursgewinne verbuchen.

    DAX: Infineon an der Spitze, Hannover Rück schwächster Wert

    Im DAX führten Infineon Technologies mit einem Plus von 6,38 Prozent die Gewinnerliste an. Hochtief legten 2,55 Prozent zu, Commerzbank stiegen um 2,17 Prozent. Auf der Verliererseite standen Münchener Rück mit einem Minus von 2,81 Prozent, Qiagen mit minus 2,90 Prozent und Hannover Rück mit minus 2,91 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 9,29 Prozentpunkten.

    MDAX: Nordex mit zweistelligem Kursplus

    Im MDAX setzte sich Nordex mit einem Zuwachs von 10,26 Prozent deutlich von den übrigen Topwerten ab. AIXTRON gewannen 7,30 Prozent, SUESS MicroTec stiegen um 5,39 Prozent. Am unteren Ende des Index rangierten CTS Eventim mit minus 2,89 Prozent, Wacker Chemie mit minus 3,10 Prozent und AUTO1 Group mit minus 3,90 Prozent. Der Abstand zwischen Nordex und AUTO1 Group betrug 14,16 Prozentpunkte.

    SDAX: Secunet führt Gewinner an

    Im SDAX verzeichneten Secunet Security Networks mit einem Plus von 10,77 Prozent den stärksten Anstieg. SMA Solar Technology legten 6,44 Prozent zu, Shelly Group verbesserten sich um 3,18 Prozent. Bei den Verlierern fielen Dermapharm Holding um 2,65 Prozent, Stabilus um 3,10 Prozent und TeamViewer um 3,28 Prozent. Damit erreichte der SDAX zwischen Top- und Flopwert eine Bandbreite von 14,05 Prozentpunkten.

    TecDAX: Nordex und AIXTRON stark, TeamViewer am Ende

    Im TecDAX standen Nordex mit einem Plus von 10,26 Prozent und AIXTRON mit einem Zuwachs von 7,30 Prozent an der Spitze. SMA Solar Technology gewannen 6,44 Prozent. Demgegenüber verloren Ottobock 2,57 Prozent, Qiagen 2,90 Prozent und TeamViewer 3,28 Prozent. Zwischen Nordex als stärkstem und TeamViewer als schwächstem Wert lag ein Unterschied von 13,54 Prozentpunkten.



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