🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich erwartet schwache Weinlese nach Hitzesommer

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich erwartet eine sehr schwache Weinlese
    • Landesertrag sinkt um 17 Prozent auf 34 Millionen
    • Hitze und Trockenheit belasten die Weinbaugebiete
    Frankreich erwartet schwache Weinlese nach Hitzesommer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich steht nach einem außergewöhnlich heißen Sommer mit einer beispiellosen Trockenheit vor einer der schlechtesten Weinlesen der vergangenen 30 Jahre. Erwartet werde ein landesweiter Ertrag von 34 Millionen Hektolitern, was im Vergleich zum Durchschnitt der fünf vergangenen Jahre einem Rückgang um 17 Prozent entspricht, teilte das Agrarministerium in Paris mit. Dies sei auf die Wetterbedingungen aber auch auf die Verringerung der Weinbauflächen zurückzuführen.

    Die Situation sei je nach Weinbaugebiet sehr unterschiedlich: Einige verzeichneten starke Rückgänge, während andere nach den schwachen Ernten von 2025 von etwas besseren Erträgen profitierten. Dies sei etwa in der Region um Bordeaux der Fall, wo zehn Prozent höhere Erträge als im Vorjahr erwartet werden - und dies, obwohl die Anbaufläche um rund fünf Prozent reduziert wurde. Weil der Konsum von Wein in Frankreich seit langem rückläufig ist, werden Weinberge mit staatlicher Unterstützung gerodet. Im Elsass an der deutschen Grenze wird ein im Vorjahresvergleich um sechs Prozent geringerer Ertrag erwartet.

    Frankreich ist der nach Italien weltweit zweitgrößte Weinerzeuger. In dem Land wurde in diesem Jahr der heißeste und sonnigste Sommer seit Start der Messungen im Jahr 1900 verzeichnet, wie der staatliche Wetterdienst Météo France mitteilte. Außerdem sei 40 Prozent weniger Regen als üblich gefallen. Als Ursache nannte der Wetterdienst den Klimawandel./evs/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Frankreich erwartet schwache Weinlese nach Hitzesommer Frankreich steht nach einem außergewöhnlich heißen Sommer mit einer beispiellosen Trockenheit vor einer der schlechtesten Weinlesen der vergangenen 30 Jahre. Erwartet werde ein landesweiter Ertrag von 34 Millionen Hektolitern, was im Vergleich zum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     