🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    Aktien Wien Schluss

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX erneut mit Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX erreicht mit 0,69 Prozent neuen Schlussrekord
    • EZB-Zinserhöhung um 0,25 Punkte gilt als sicher
    • AT&S führt Wiener Aktien mit 5,6 Prozent Plus an
    Aktien Wien Schluss - ATX erneut mit Rekord
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Woche mit klaren Zuwächsen und einem erneuten Schlussrekord gestartet. Der Leitindex ATX gewann am Montag zu Handelsschluss 0,69 Prozent auf 6.905,36 Punkte. Zwischenzeitlich lag er bereits bei über 6.910 Zählern. Der breitere ATX Prime legte 0,61 Prozent auf 3.390,08 Einheiten zu. Die europäischen Börsen erholten sich gegen Handelsende teilweise von ihren Tagesverlusten.

    Wien ließ sich auch von der Situation im Iran-Krieg nicht die Stimmung verderben, die einmal mehr international der Spielverderber war. Der gegenseitige Beschuss geht weiter, ebenso die Schuldzuweisung. Der Ölpreis steigt dementsprechend.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strabag SE!
    Long
    93,80€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    105,02€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 10,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese Woche rückt besonders der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Fokus der Anleger. Eine EZB-Zinserhöhung am Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Marktbeobachtern als ausgemacht. Über den September hinaus bleibe der geldpolitische Ausblick jedoch offen, da sich die Währungshüter nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad festlegen wollen. Dies gelte auch für die US-Notenbank, die allerdings erst in der kommenden Woche entscheidet.

    Zudem ist in Deutschland die Produktion im Juli überraschend gefallen. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist das größte Minus seit August 2025. Keine Impulse gab es aus den USA wegen eines Feiertags.

    Kaum Nachrichten gab es zu Unternehmen aus Wien. Der Halbleiterhersteller AT&S konnte an den starken Wochenschluss anschließen und verbuchte an der ATX-Spitze ein Plus von 5,6 Prozent. AT&S profitierten dabei auch von internationalen Vorgaben. Am unteren Ende des Leitindex notierten Do&Co mit minus 1,7 Prozent.

    In unterschiedliche Richtungen bewegten sich die schwer gewichteten Bankenwerte. Bawag zogen 0,7 Prozent in die Höhe, Erste Group stiegen um 0,6 Prozent. Raiffeisen Bank International (RBI) rutschten hingegen mit 0,5 Prozent ins Minus.

    Nach anfänglichen Startschwierigkeiten stiegen die OMV -Aktien dank dem Rückenwind gestiegener Ölpreise um 1,0 Prozent. Im Gewinnbereich waren auch die Bauwerte. Strabag stiegen um 2,3 Prozent, Porr um 1,0 Prozent und Wienerberger um leichte 0,1 Prozent./moe/ste/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,53 % und einem Kurs von 176,2 auf Tradegate (07. September 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5800 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX erneut mit Rekord Die Wiener Börse hat die Woche mit klaren Zuwächsen und einem erneuten Schlussrekord gestartet. Der Leitindex ATX gewann am Montag zu Handelsschluss 0,69 Prozent auf 6.905,36 Punkte. Zwischenzeitlich lag er bereits bei über 6.910 Zählern. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     