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    Kanada

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    Gegenzölle auf US-Importe ab Dienstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanada verhängt Gegenzölle auf US-Importe
    • Betroffen sind Stahl, Aluminium und Elektronik
    • Zölle von bis zu 50 Prozent treffen US-Waren
    Kanada - Gegenzölle auf US-Importe ab Dienstag
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    OTTAWA (dpa-AFX) - Im Zollstreit zwischen den USA und Nachbarland Kanada ist kein Ende in Sicht. Das kanadische Finanzministerium bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Nacht zu Dienstag (8. September, 00.01 Uhr Ortszeit) Gegenzölle auf US-Importe in Kraft treten werden.

    Betroffen sind nach früheren Angaben aus Kanada Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik. Die Zölle sollen bei bis zu 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von 27,6 Milliarden Dollar liegen.

    Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada waren zuletzt gescheitert. Die USA hatten danach im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar verhängt - darunter etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada legt daraufhin nun nach./rin/DP/nas






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