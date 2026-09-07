Adyen Parts Sociales Aktie heute im Minus (1.001,70€) - 07.09.2026

Bei Adyen Parts Sociales geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,05 % nach und notiert bei 1.001,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Adyen Parts Sociales Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,87 %.

Allein seit letzter Woche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -4,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adyen Parts Sociales um -25,24 % verloren.

Während Adyen Parts Sociales deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,54 % 1 Monat +10,96 % 3 Monate +25,87 % 1 Jahr -25,19 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 07.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,77 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Mastercard Registered (A) und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,26 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,92 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.