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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft DWS von Hold auf Buy deutlich hoch
    • Kursziel steigt von 51 auf 90 Euro je Aktie
    • Reform und Infrastruktur erweitern Gebührenpool
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,55 auf Tradegate (07. September 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -33,42 %/+17,49 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 90 Euro



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    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DWS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Kursziele von UBS (75 Euro) und Kepler Cheuvreux (81,90 Euro) sowie die mögliche Überwindung der 76-Euro-Marke. Trotz eines schwachen Quartals sehen Anleger weiteres Potenzial durch eine Belebung im Asset Management und zusätzliches Kundengeld. Risiken bestehen bei offenen Immobilienfonds durch Rückgaben, Immobilienverkäufe und mögliche Abwertungen; DWS zufolge blieb die Liquidität bislang gesichert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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