ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
- Jefferies stuft DWS von Hold auf Buy deutlich hoch
- Kursziel steigt von 51 auf 90 Euro je Aktie
- Reform und Infrastruktur erweitern Gebührenpool
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,55 auf Tradegate (07. September 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -33,42 %/+17,49 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 90 Euro
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Kurs 80 Euro und im Frühjahr 4 Euro Dividende ( = 5 %) geht erstmal in O😎😇☺rdnung. Wir wollen ja nicht gierig werden.
USA ist ohnehin bald Pleite. Die zahlen jetzt schon 100 Mrd. USD pro Monat für Zinsen; ohne das auch nur 1 USD getilgt wird. Der Zinseszinseffekt macht