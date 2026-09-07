Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,55 auf Tradegate (07. September 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -33,42 %/+17,49 % bedeutet.