HORNBACH Holding: Q2-Umsatz und EBIT steigen – Prognose bestätigt
HORNBACH bleibt trotz Gegenwinds auf Wachstumskurs: Steigende Umsätze, höheres Ergebnis und eine bestätigte Jahresprognose markieren ein robustes erstes Halbjahr 2026/27.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal 2026/27 um 7,3 % auf 1.813,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1.689,9 Mio. Euro). Gründe waren eine robuste Kundennachfrage und ein positiver Kalendereffekt von 1,3 zusätzlichen Verkaufstagen.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich trotz anhaltenden Kostendrucks um 12,8 % auf 124,6 Mio. Euro (Vorjahr: 110,5 Mio. Euro).
- Im ersten Halbjahr 2026/27 legte der Nettoumsatz um 6,0 % auf 3.816,2 Mio. Euro zu; das bereinigte EBIT stieg um 4,9 % auf 285,6 Mio. Euro.
- HORNBACH bestätigt die Jahresprognose für 2026/27: Der Nettoumsatz soll auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6.433,9 Mio. Euro liegen.
- Das bereinigte EBIT wird weiterhin auf dem Niveau des Vorjahres von 264,7 Mio. Euro erwartet. Geopolitische Risiken könnten jedoch Konsumstimmung, Einkaufspreise und Logistikkosten belasten.
- Die endgültigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026/27 werden am 29. September 2026 veröffentlicht; zusätzlich ist eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten geplant.
Der nächste wichtige Termin, 15th German Corporate Conference - Berenberg, München, bei HORNBACH Holding ist am 21.09.2026.
Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 84,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,48 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.757,29PKT (+0,24 %).
+3,91 %
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