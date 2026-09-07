Gefängnis bei saudischem Angriff im Jemen getroffen

SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen hat neue saudische Angriffe auf ihre Stellungen gemeldet. Saudi-Arabien habe im Gouvernement Al-Dschauf im Nordwesten des Landes Luftangriffe geflogen, hieß es in einer Mitteilung der Huthi. Dabei wurden nach Angaben der von den Huthi kontrollierten Gesundheitsbehörde 14 Menschen getötet oder verletzt.

Bei den Attacken wurde nach Angaben aus Huthi-Kreisen auch ein Gefängnis getroffen. Mehrere Häftlinge seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Personen sollen sich noch unter den Trümmern befinden. Demnach waren zum Zeitpunkt des Angriffs 35 Häftlinge in dem Gefängnis. Auf einem von den Huthi veröffentlichten Video waren schwere Schäden an Teilen des Gebäudes zu sehen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.