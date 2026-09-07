Hornbach steigert Umsatz und operatives Ergebnis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 85,00 auf Tradegate (07. September 2026, 19:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +5,39 %/+12,41 % bedeutet.