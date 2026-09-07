Robuste Nachfrage
Hornbach steigert Umsatz und operatives Ergebnis
- Hornbach steigert Nettoumsatz um rund sieben Prozent
- Bereinigtes Ebit steigt trotz Kostendrucks deutlich
- Jahresprognose bestätigt, ausführliche Zahlen folgen
BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet. So stieg der Nettoumsatz vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt mit 1,3 Verkaufstagen mehr aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. Die ausführlichen Zahlen will Hornbach am 29. September vorstellen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die im SDax notierte Aktie vier Prozent zum Xetra-Schluss./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 85,00 auf Tradegate (07. September 2026, 19:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +5,39 %/+12,41 % bedeutet.