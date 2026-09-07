Börsen Update USA - 07.09. - US 30 schwach -0,37 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.199,60 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Amgen +1,06 %, Coca-Cola +0,94 %, Caterpillar +0,57 %, NVIDIA +0,47 %, Merck & Co -0,95 %

Flop-Werte: Salesforce -2,00 %, Verizon Communications -1,75 %, Johnson & Johnson -1,00 %

Der US Tech 100 steht bei 29.567,86 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +3,70 %, Micron Technology +2,26 %, Autodesk +2,19 %, Take-Two Interactive Software +2,16 %, Lam Research +1,99 %

Flop-Werte: Shopify -1,85 %, Datadog Registered (A) -1,20 %, Intuit -1,12 %, Adobe -1,11 %, Paychex -1,10 %

Der US 500 steht aktuell (12:45:38) bei 7.710,58 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +3,70 %, Coherent +3,24 %, Vistra +3,09 %, Valero Energy +2,35 %, Carrier Global Corporation +2,28 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -2,97 %, American Tower -2,22 %, Campbell Soup -2,12 %, CBRE Group Registered (A) -2,10 %, Salesforce -2,00 %

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