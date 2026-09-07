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    Besonders beachtet!

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    Newmont Corporation Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.09.2026

    Kursbewegung von -2,97 % bei Newmont Corporation am 07.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Newmont Corporation Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.09.2026
    Foto: Newmont Corporation

    Newmont Corporation ist einer der weltweit größten Goldproduzenten, zudem Silber, Kupfer, Zink, Blei. Kerngeschäft: Exploration, Förderung und Verarbeitung von Edel- und Industriemetallen, Fokus auf politisch relativ stabilen Regionen (u.a. Nordamerika, Australien). Wichtige Konkurrenten: Barrick Gold, Agnico Eagle, AngloGold Ashanti. Stärken: Größen- und Kostenvorteile, diversifiziertes Minenportfolio, Investment-Grade-Bilanz.

    Newmont Corporation Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 07.09.2026

    Die Newmont Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,97 % auf 106,99. Damit verliert die Aktie -3,28  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Newmont Corporation nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +27,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +0,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Newmont Corporation auf +29,97 %.

    Während Newmont Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %.

    Newmont Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,09 %
    1 Monat +20,22 %
    3 Monate +27,20 %
    1 Jahr +69,42 %
    Stand: 07.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Newmont Corporation Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,59 Mrd.EUR € wert.

    Newmont Corporation nach starkem Monatsplus im Fokus: Chance im September 2026?


    Newmont Corporation zeigte im Vormonat ein kräftiges Plus von +33,36 % und startet mit Rückenwind in den September. Anleger prüfen, ob der Trend weiterträgt.

    Gold steht vor einer spektakulären Handelswoche: Newmont Corp. – Gelingt der Aktie jetzt der Ausbruch?


    50 Tonnen Gold pro Monat: Warum 4.900 Dollar Gold nicht nur Newmont verändern könnten 


    Die Gold-Rally bekommt Unterstützung von einem Käufer, der nicht für kurzfristiges Trading bekannt ist: den Zentralbanken. Goldman Sachs erwartet, dass Notenbanken 2026 durchschnittlich rund 50 Tonnen Gold pro Monat erwerben. […] The post 50 Tonnen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agnico Eagle Mines und Co.

    Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %.

    Newmont Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newmont Corporation

    -2,68 %
    +1,33 %
    +19,12 %
    +28,20 %
    +69,48 %
    +205,78 %
    +117,83 %
    +195,50 %
    +280,65 %
    ISIN:US6516391066WKN:853823
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