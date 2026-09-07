AKTIE IM FOKUS
Hornbach-Kurs zieht nachbörslich an - Quartalszahlen stützen
- Hornbach steigert Umsatz und operatives Ergebnis
- Jahresprognose trotz anhaltendem Kostendruck bestätigt
- Aktie steigt nach Quartalszahlen auf Vierwochenhoch
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Getrieben von vorgelegten Quartals-Eckdaten steuern die Aktien der Hornbach Holding am Montag nachbörslich auf ein Vierwochenhoch zu. Der Baumarktkonzern hat seinen Umsatz im zweiten Quartal und das operative Ergebnis trotz eines anhaltenden Kostendrucks gesteigert. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose.
Auf der Plattform Tradegate kosteten die Aktien im erweiterten Handel zuletzt bis zu 85 Euro - ein Preis, der im offiziellen Handel zuletzt am 11. August von Anlegern bezahlt wurde. Verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs war dies ein vierprozentiges Plus.
Auf Xetra würde der Kurs wieder über die zuletzt umkämpfte 21-Tage-Linie klettern, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist./tih/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 85,00 auf Tradegate (07. September 2026, 19:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +5,39 %/+12,41 % bedeutet.
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Stimmt!
Man sollte sich beim Börsenkurs der Hornbach Holding immer vor Augen führen, dass ca 1 Mrd € bis ca 1,1 Mrd € alleine durch die Immobilien im Eigentum von uns Investierten abgedeckt ist....also so grob ca 75%.......
Hornbach CEO Albrecht Hornbach kauft heute bei 75,80 für immerhin 318.360 Euro zu. Der muss es ja wissen... zuvor (19.6.) hatte schon sein Nachfolger Erich Harsch zugegriffen, auch wenn noch bescheiden für ca. 14.200 bei 78,95. Starkes Insider Trading Signal.