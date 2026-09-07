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    Schulze

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    Neuwahl des CDU-Landesvorstands im Herbst

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulze kündigt Neuwahl des CDU-Landesvorstands an
    • CDU stürzt in Sachsen-Anhalt auf 17,2 Prozent ab
    • Schulze sieht CDU künftig in der Opposition
    Schulze - Neuwahl des CDU-Landesvorstands im Herbst
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze angekündigt, dass es im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird. Dieser solle Ende November oder Anfang Dezember stattfinden, sagte Schulze nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg.

    Der 47-Jährige hatte die Christdemokraten als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt. Seine Partei stürzte bei der Wahl von 37,1 im Jahr 2021 auf 17,2 Prozent ab. Die CDU-Landtagsfraktion schrumpfte von 40 auf 15 Abgeordnete.

    Bereits wenige Stunden zuvor hatte Schulze in Berlin Konsequenzen angekündigt. "Ich bin dort als Spitzenkandidat angetreten und werde daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen", sagte der 47-Jährige nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei am Mittag in Berlin. "Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD."/cki/DP/nas






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