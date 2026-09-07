Sepp Müller will neuer CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden
Für Sie zusammengefasst
- Sepp Müller kandidiert als neuer CDU-Landeschef
- CDU sucht nach Wahlschlappe neuen Landeschef
- Müller erklärte seine Kandidatur in Magdeburg
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller will nach der Wahlschlappe seiner Partei neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden. "Ich kandidiere als Landesvorsitzender", sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg./cki/DP/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen