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    Tuya Smart stellt auf der IFA 2026 Doova vor, einen KI-Begleitroboter für zu Hause, um selbstständig lebende Senioren zu unterstützen

    Tuya Smart stellt auf der IFA 2026 Doova vor, einen KI-Begleitroboter für zu Hause, um selbstständig lebende Senioren zu unterstützen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein weltweit tätiger Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat heute auf der IFA 2026 Doova, seinen neuen KI-Begleitroboter für zu Hause, vorgestellt. Doova wurde speziell für alleinlebende Senioren entwickelt und geht über die herkömmlichen Funktionen von Sicherheitsgeräten und Haushaltsrobotern hinaus, indem er proaktiven Schutz, emotional intelligente Begleitung sowie nahtlose Smart-Home-Koordination verbindet und so zu einem sichereren, vernetzteren sowie komfortableren Alltag beiträgt.

    Helping Reduce Risks for Seniors Living Alone

    Für viele Senioren, die selbstständig leben, ist nicht der Unfall an sich die größte Sorge, sondern die Zeit, die vergeht, bis jemand bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist.

    Doova ist mit LDS-LiDAR, einem System zur Schallquellenortung mit vier Mikrofonen sowie KI-gestützten Algorithmen zur Skeletterkennung ausgestattet. Sollte ein Nutzer stürzen oder in eine andere Notsituation geraten, kann er „Hey Tuya, Hilfe" rufen, woraufhin Doova den Nutzer umgehend orten, zu ihm eilen und die Situation in Echtzeit einschätzen wird.

    Wird innerhalb von 60 Sekunden keine Reaktion festgestellt, leitet Doova automatisch einen Notfall-Workflow ein und sendet einen Alarm in Form eines bidirektionalen Live-Videoanrufs an Familienangehörige, damit unverzüglich Hilfe organisiert werden kann.

    Ein KI-Begleiter für den Alltag

    Doova vereint emotionale Begleitung, Unterstützung im Alltag und Unterstützung des Wohlbefindens in einem einzigen KI-gestützten Begleiter für zu Hause, der speziell für ältere Menschen entwickelt wurde. Seine Konversationsfähigkeit basiert auf einem multimodalen großen Sprachmodell, wodurch er natürliche, fließende Gespräche führen kann, anstatt nur auf festgelegte Befehle zu reagieren.

    In ruhigen Momenten zu Hause kann Doova Gespräche führen, Gesellschaft leisten sowie Unterhaltungsinhalte abspielen, um das Gefühl der Einsamkeit zu lindern. Im Alltag kann er dabei helfen, komplexe Rechnungen und Briefe zu verstehen, potenzielle Betrugsrisiken zu erkennen und Nutzer bei der Bedienung smarter Haushaltsgeräte zu unterstützen. Im Bereich Gesundheit und Alltagsorganisation kann Doova Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten, Wetterberichte sowie Terminpläne bereitstellen und gleichzeitig Nutzer mit einfachen interaktiven Spielen unterhalten.

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