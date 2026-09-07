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Qiagen Aktie unter Verkaufsdruck - 07.09.2026
Die Qiagen Aktie notiert am 07.09.2026 mit -2,58 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Qiagen Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.09.2026
Rote Vorzeichen bei Qiagen: Der Kurs rutscht um -2,58 % auf 36,35€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,01 %, geht es heute bei der Qiagen Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Qiagen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,05 % bestehen.
Auf Wochensicht hat die Qiagen Aktie damit -2,47 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,74 % verloren.
Während Qiagen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,30 %. Damit gehört Qiagen heute zu den auffälligeren Werten.
Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,47 %
|1 Monat
|+3,10 %
|3 Monate
|+18,05 %
|1 Jahr
|-7,96 %
Informationen zur Qiagen Aktie
Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,55 Mrd.EUR € wert.
DAX schwächelt, Nebenwerte zünden: Nordex, Infineon & Co. legen kräftig zu
Uneinheitliches Bild an den deutschen Börsen: Während der DAX schwächelt, können MDAX, SDAX und TecDAX teils deutlich zulegen und sorgen für spannende Verschiebungen im Markt.
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.09.2026
Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im TecDAX.
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.09.2026
Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im DAX.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,26 %. Illumina notiert im Plus, mit +0,06 %. Thermo Fisher Scientific verliert -2,16 %
Qiagen Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der Qiagen Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Qiagen Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.