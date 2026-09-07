Qiagen Aktie unter Verkaufsdruck - 07.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Qiagen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,05 % bestehen.

Rote Vorzeichen bei Qiagen: Der Kurs rutscht um -2,58 % auf 36,35€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,01 %, geht es heute bei der Qiagen Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Qiagen Aktie damit -2,47 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,74 % verloren.

Während Qiagen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,30 %. Damit gehört Qiagen heute zu den auffälligeren Werten.

Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat +3,10 % 3 Monate +18,05 % 1 Jahr -7,96 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Stand: 07.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,55 Mrd.EUR € wert.

Uneinheitliches Bild an den deutschen Börsen: Während der DAX schwächelt, können MDAX, SDAX und TecDAX teils deutlich zulegen und sorgen für spannende Verschiebungen im Markt.

Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im TecDAX.

Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,26 %. Illumina notiert im Plus, mit +0,06 %. Thermo Fisher Scientific verliert -2,16 %

Qiagen Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Qiagen Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Qiagen Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.