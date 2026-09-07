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    Selenskyj hofft auf Verhandlungen noch vor dem Winter

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj sieht Friedenschance noch vor dem Winter
    • Putin will Trump vor US-Wahlen nicht verärgern
    • Kiew will den Dialog mit Moskau wieder aufnehmen
    Selenskyj hofft auf Verhandlungen noch vor dem Winter
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach der jüngsten Reise der US-Vermittler nach Moskau und Kiew ein mögliches Fenster für Friedensverhandlungen noch vor dem Winter. Zwar rechne Kremlchef Wladimir Putin mit einem neuen brutalen Winter, um die Ukraine zu schwächen, doch wolle der russische Staatschef US-Präsident Donald Trump nicht vor den Zwischenwahlen Anfang November verärgern, sagte Selenskyj im Interview mit dem US-Nachrichtenportal Axios. "Mein Gefühl sagt mir, dass Putin Trump braucht, er will ihn nicht verärgern."

    Putin und Selenskyj hatten am Wochenende die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu Gesprächen über eine mögliche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew empfangen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht genannt. Ohne Details zu nennen, berichtete Selenskyj lediglich von möglichen Wegen zur Deeskalation noch vor Einbruch und während des Winters.

    Selenskyj: Können Russland auch unter Druck setzen

    Er gehe dennoch davon aus, dass Moskau den Winter nutzen wolle, um die Ukraine weiter unter Druck zu setzen. "Russland denkt wirklich, dass ihnen dieser Winter helfen könnte, uns niederzuringen", sagte Selenskyj. Damit solle Kiew gezwungen werden, mehr Bereitschaft zu Kompromissen zu zeigen. Er warnte, dass auch die Ukraine wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben könne: "Als sie unsere Stromversorgung angriffen, haben wir ihre Möglichkeiten zum Verkauf von Öl und Gas blockiert."

    Allerdings wolle die Ukraine den diplomatischen Verhandlungsprozess neu starten. "Wir haben den September und Oktober, um zu reden", sagte Selenskyj. "Ohne Dialog kann es kein Ergebnis geben." Er gehe davon aus, dass Trump einen Weg finden werde, um den Verhandlungsprozess noch vor dem Winter zu starten./cha/DP/nas







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