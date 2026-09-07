Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: -17,98 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +7,13 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: +20,22 %
Tagesperformance: +2,51 %
Performance 1M: +24,31 %
Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: +16,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -11,16 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -11,78 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -0,48 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: -17,46 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: -1,11 %
Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: -2,77 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: -8,42 %
? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -16,70 %
? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +1,43 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: +8,59 %
Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: +35,85 %