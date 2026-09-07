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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 07.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,98 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Vistra
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,13 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: +20,22 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 5
    Performance 1M: +24,31 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 6
    Performance 1M: +16,68 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starken Kursanstieg, den Durchbruch der 1.000-Dollar-Marke und die Erwartung weiterer Gewinne bis zu den Quartalszahlen am 30. September. Fundamental stützen der geplante Ausbau der HBM-Kapazitäten auf rund 100.000 Wafer monatlich sowie die hohe KI-Nachfrage die positive Einschätzung. Belastend wirken geopolitische Risiken und ein möglicher Streik in Taiwan; kurzfristig wird mit Schwankungen gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 7
    Performance 1M: -11,16 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Jabil
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,78 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,48 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 10
    Performance 1M: -17,46 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,11 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Corning
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,77 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,42 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach verfehlten Umsatzschätzungen, inflationsbedingtem Margendruck und einer unter den Erwartungen liegenden Jahresprognose. Die um 36 % gekürzte Dividende und hohe Verschuldung belasten die Bewertung. Diskutiert wird, ob die Aktie bereits einen Boden erreicht hat. Hoffnung macht der geplante Abbau von 500 Mio. US-Dollar Kosten bis 2030; die EPS-Prognose liegt bei 1,65–1,80 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Campbell Soup eingestellt.

    Edison
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 14
    Performance 1M: -16,70 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 13 % an einem Tag. Als Belastungen gelten steigende Haftungs- und mögliche Schadensersatzrisiken wegen der Buschbrände, eine gescheiterte Waldbrandreform sowie eine Analystenherabstufung. Einige sehen deshalb weitere Unsicherheit, andere eine attraktive Einstiegschance wegen niedriger Bewertung, Dividende, geringer Ausschüttungsquote und defensiver Versorgerqualität. Kurzfristig wird eher wenig Potenzial, langfristig Chancen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Edison eingestellt.

    CBRE Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 15
    Performance 1M: +1,43 %
    Chart CBRE Group Registered (A)
    ISIN: US12504L1098
    WKN: A1JLYH
    Die CBRE Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    Medtronic
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: +8,59 %
    Chart Medtronic
    ISIN: IE00BTN1Y115
    WKN: A14M2J
    Die Medtronic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 17
    Performance 1M: +35,85 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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