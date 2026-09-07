🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Demonstrative Einigkeit

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz bei den SPD-Seeheimern

    Für Sie zusammengefasst
    • Union und SPD demonstrieren Einigkeit nach der Wahl
    • Merz und Klingbeil bekräftigen den gemeinsamen Kurs
    • Reformen sollen fortgesetzt und gut erklärt werden
    Demonstrative Einigkeit - Merz bei den SPD-Seeheimern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben am Abend nach der historischen Landtagswahl von Sachsen-Anhalt Einigkeit demonstriert. Gemeinsam traten Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil beim Gartenfest der SPD-Seeheimer auf, dem konservativeren Teil der SPD-Fraktion. "Wir wollen auch gemeinsam Erfolge erreichen. Und ich denke, dass wir jetzt wirklich aufgerufen sind, das zu tun", betonte Merz. Klingbeil warnte: "Der größte Gefallen, den wir diesen rechtsextremen Hetzern tun könnten, wäre, wenn diese Koalition durch sie unter Druck gerät."

    Zuvor hatten Spitzenpolitiker der SPD gefordert, Reformvorhaben der Bundesregierung zum Beispiel in der Rentenpolitik noch einmal zu debattieren. Merz machte klar, der Reformkurs werde trotzdem fortgesetzt: "Ja, die Reformen müssen sein. Aber wir müssen den Menschen auch sagen, warum sie sein müssen", erklärte er. Klingbeil mahnte, Reformen müssten das Leben der Menschen verbessern. Wichtig sei, dass die Koalition am Ende Lösungen finde. "Das ist das Wichtige in der Demokratie, dass man bereit ist, Kompromisse zu finden und einen gemeinsamen Weg zu finden", sagte er./tam/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Demonstrative Einigkeit Merz bei den SPD-Seeheimern Die Spitzen von Union und SPD haben am Abend nach der historischen Landtagswahl von Sachsen-Anhalt Einigkeit demonstriert. Gemeinsam traten Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil beim Gartenfest der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     