Von „Going Global" zu „Going Local"

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2026 stellte Changhong eine neue Produktreihe von KI-gestützten Haushaltsgeräten vor, die Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen und Waschgeräte umfasst. Ausgehend von realen Alltagssituationen integriert das Unternehmen KI-Technologien, die darauf ausgelegt sind, alltägliche Bedürfnisse besser zu verstehen, in das Produkterlebnis und unterstreicht damit seinen Wandel von technologischer Innovation hin zu intuitiveren Lebenserfahrungen. Die Präsentation signalisiert zudem Changhongs fortgesetzte Bemühungen um Lokalisierung.

Das Konzept wird in den neuesten KI-Produkten von Changhong zum Leben erweckt. Der Fernseher Q60S Pro verfügt über die KI-Sportplattform „Changhong LeDong", die den Fernseher über einen herkömmlichen Bildschirm hinaus zu einem Ort für Familienfitness und Interaktion macht. Eine KI-Klimaanlage mit Personenerkennung kann den Standort und die Gewohnheiten der Nutzer erkennen und den Luftstrom entsprechend anpassen, während ein KI-Kühlschrank mithilfe intelligenter Sensoren den Nutzern hilft, proaktiver für die Frische ihrer Lebensmittel zu sorgen. Anstatt die Dinge komplizierter zu machen, vereinfacht Changhong den Alltag.

Dies ist der Kern von Changhongs Streben nach „nahtloser Technologie" – Technologie, die still im Hintergrund arbeitet. Die beste Technologie muss nicht immer sichtbar sein; sie hilft den Menschen einfach dabei, sich weniger Sorgen zu machen.

Auch ein unverwechselbares kulturelles Element hält Einzug in das Smart-Produkt-Erlebnis von Changhong. Die Marke hat den Riesenpanda in die Interaktionen mit KI-Assistenten integriert und verleiht damit KI-gestützten Fernsehern und anderen Haushaltsgeräten mehr Wärme und Zugänglichkeit. Der Panda, der eng mit Changhongs Herkunft aus Sichuan verbunden ist, bietet zudem eine natürliche Möglichkeit, ein wiedererkennbares Element der chinesischen Kultur in das Technologieerlebnis einzubringen.

Der Skisport bietet eine weitere Brücke zum europäischen Lebensstil. In den letzten Jahren hat Changhong seine Präsenz in Europa mit CHiQ als wichtigem Markenträger weiter gestärkt und durch Sportpartnerschaften engere Verbindungen zu den lokalen Verbrauchern aufgebaut, darunter das Sponsoring von FIS-Ski-Weltcup-Veranstaltungen in Deutschland, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband und die Rolle als offizieller Partner des FIS-Skisprung-Weltcups. Skifahren ist mehr als nur eine sportliche Plattform: Es ermöglicht CHiQ, die Geschwindigkeit, die Leidenschaft und den Outdoor-Spirit dieses Sports mit dem Produkterlebnis zu verbinden und so die Technologie näher an den Lebensstil der europäischen Verbraucher heranzuführen.

Hinter diesen Initiativen steht ein tiefgreifendes Bekenntnis zur Lokalisierung. Von Produkterlebnis und Markenauftritt bis hin zu Sport, Kultur und lokalen Lebensstilen schafft Changhong vielfältigere Berührungspunkte mit dem europäischen Markt. Von „Going Global" zu „Going Local" – das Unternehmen geht über Produkte und Vertriebskanäle hinaus und strebt eine tiefere Integration seiner Marken, seiner Technologie und der Märkte an, die es bedient.

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