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    China Xplained | Der China-Druck oder die China-Chance?

    GUANGZHOU, China,/PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenbericht von South:

    Verdrängt Chinas Aufstieg im verarbeitenden Gewerbe andere Volkswirtschaften oder schafft er Chancen für sie?

    Im Vorfeld des APEC-Gipfels 2026, der im November dieses Jahres in China stattfindet, trafen sich Journalisten und Experten aus aller Welt in Guangdong zum Asia-Pacific Media Forum (APMF) 2026.

    Das Forum wurde am 5. September in Shenzhen eröffnet und brachte mehr als 400 Vertreter aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum sowie von internationalen Organisationen zusammen.

    Vor der Eröffnung des Forums reisten die Teilnehmer durch Guangdong, um sich aus erster Hand ein Bild von Chinas Industrie und Entwicklung zu machen.

    In dieser Folge von „China Xplained" betrachten wir die Zahlen, Lieferketten, Investitionen und Stimmen aus den Entwicklungsländern – um eine größere Frage zu stellen: Verdrängt China andere Volkswirtschaften?

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