Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Micron Technology
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 2
Performance 1M: +16,68 %
Performance 1M: +16,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starken Kursanstieg, den Durchbruch der 1.000-Dollar-Marke und die Erwartung weiterer Gewinne bis zu den Quartalszahlen am 30. September. Fundamental stützen der geplante Ausbau der HBM-Kapazitäten auf rund 100.000 Wafer monatlich sowie die hohe KI-Nachfrage die positive Einschätzung. Belastend wirken geopolitische Risiken und ein möglicher Streik in Taiwan; kurzfristig wird mit Schwankungen gerechnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Autodesk
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 3
Performance 1M: -11,16 %
Performance 1M: -11,16 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -16,45 %
Performance 1M: -16,45 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf die Rocket-Lab-Aktie durch die geplante, rund 8 Mrd. US-Dollar teure Iridium-Übernahme. SpaceXs FCC-Eingabe zum Frequenzstreit verunsichert Anleger und belastete den Kurs; zusätzlich werden hohe Bewertung, Verwässerung und mögliche Verzögerungen bei Neutron kritisch gesehen. Befürworter verweisen auf Iridiums wiederkehrende, profitable Umsätze, strategische vertikale Integration und Electrons Wettbewerbsvorsprung. Ein Rücksetzer wird teils als Kaufchance bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
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