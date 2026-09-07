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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 2
    Performance 1M: +16,68 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starken Kursanstieg, den Durchbruch der 1.000-Dollar-Marke und die Erwartung weiterer Gewinne bis zu den Quartalszahlen am 30. September. Fundamental stützen der geplante Ausbau der HBM-Kapazitäten auf rund 100.000 Wafer monatlich sowie die hohe KI-Nachfrage die positive Einschätzung. Belastend wirken geopolitische Risiken und ein möglicher Streik in Taiwan; kurzfristig wird mit Schwankungen gerechnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,16 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,45 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf die Rocket-Lab-Aktie durch die geplante, rund 8 Mrd. US-Dollar teure Iridium-Übernahme. SpaceXs FCC-Eingabe zum Frequenzstreit verunsichert Anleger und belastete den Kurs; zusätzlich werden hohe Bewertung, Verwässerung und mögliche Verzögerungen bei Neutron kritisch gesehen. Befürworter verweisen auf Iridiums wiederkehrende, profitable Umsätze, strategische vertikale Integration und Electrons Wettbewerbsvorsprung. Ein Rücksetzer wird teils als Kaufchance bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,39 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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