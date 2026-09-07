Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starken Kursanstieg, den Durchbruch der 1.000-Dollar-Marke und die Erwartung weiterer Gewinne bis zu den Quartalszahlen am 30. September. Fundamental stützen der geplante Ausbau der HBM-Kapazitäten auf rund 100.000 Wafer monatlich sowie die hohe KI-Nachfrage die positive Einschätzung. Belastend wirken geopolitische Risiken und ein möglicher Streik in Taiwan; kurzfristig wird mit Schwankungen gerechnet.