Salesforce Aktie schwach im Handel - 07.09.2026

Rote Vorzeichen bei Salesforce: Der Kurs rutscht um -2,17 % auf 218,50€ ab. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +38,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +1,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salesforce eine negative Entwicklung von -1,49 % erlebt.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat +35,85 % 3 Monate +38,88 % 1 Jahr +4,51 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 07.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 179,58 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im US 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,42 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,20 %. SAP verliert -1,48 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.