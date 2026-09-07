Neudefinition der Sicherheitsgrenze für kleine Elektrofahrzeuge! AION UT erhält Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Test 2026

BRÜSSEL, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- kurzem hat Euro NCAP offiziell seine neuesten Sicherheitsbewertungsergebnisse für 2026 veröffentlicht: Das vollelektrische Fließheckmodell von GAC, der AION UT, erzielte dank seiner außergewöhnlichen Karosseriesteifigkeit die prestigeträchtige Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung.

Im Vergleich zu den Bewertungsprotokollen der Vorjahre wurden die neuen Euro-NCAP-Standards für 2026 einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, wobei die Kriterien deutlich verschärft wurden.

Als eines der ersten serienmäßig hergestellten Modelle einer chinesischen Marke, das die neuesten Euro-NCAP-Testprotokolle für 2026 bestanden und eine Fünf-Sterne-Auszeichnung erhalten hat, zeigte der AION UT umfassende und ausgewogene Stärke in allen vier zentralen Bewertungsbereichen: sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Aufprallschutz und Sicherheit nach einem Unfall. Diese beeindruckende Leistung unterstreicht nicht nur weltweit die technische Kompetenz der chinesischen Fertigung, sondern setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit für kleine, rein elektrische Fahrzeuge.

Der Schlüssel zur außergewöhnlichen Leistung des AION UT bei den Crashtests liegt in den erheblichen technischen Investitionen in die Karosseriestruktur, zu der eine Karosserie aus 71 % hochfestem Stahl, ein einteiliges, warmgepresstes Doppelring-Design, eine 180 mm extrabreite Crashbox sowie ein hochfester Stoßfängerträger und eine extreme Tragfähigkeit gehören. Was den Insassenschutz betrifft, bietet der AION UT ultimative Sicherheitskonfigurationen, die weit über seine Klasse hinausgehen, wie beispielsweise 2,1 Meter lange V-förmige Seitenairbags und Airbag-Schutz auf der gegenüberliegenden Seite. Über seine physische Stahlarchitektur hinaus wird der AION UT durch intelligente Allwetter-Fahrtechnologie ergänzt, die aktive Sicherheitsalgorithmen für alle Fahrsituationen, ein präzises Fahrwerk mit breiten Reifen, ultrasichere Magazinen-Batterietechnologie sowie CPD-, DMS- und OMS-Fahrgastraumüberwachung umfasst.

Die Verleihung der Euro-NCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierung ist die höchste Anerkennung einer maßgeblichen internationalen Instanz für die kompromisslose Sicherheitstechnik des AION UT. GAC setzt sich weiterhin dafür ein, die Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund zu stellen und jede Fahrt mit weltweit führender Qualität und umfassendem Schutz zu gewährleisten!

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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