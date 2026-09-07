JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 57 Stück habe der Flugzeugbauer im August einen Jet mehr ausgeliefert als von ihr gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Zahl entspreche einem Medienbericht aus der Vorwoche. Was die Netto-Bestellungen für 67 Jets betrifft, erwähnte sie, dass es keine Stornierungen gegeben habe. Das Verhältnis der eingegangenen Aufträge zum geleisteten Umsatz liege in diesem Jahr bislang bei 2,3./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 198,5EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
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