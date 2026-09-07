JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 57 Stück habe der Flugzeugbauer im August einen Jet mehr ausgeliefert als von ihr gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Zahl entspreche einem Medienbericht aus der Vorwoche. Was die Netto-Bestellungen für 67 Jets betrifft, erwähnte sie, dass es keine Stornierungen gegeben habe. Das Verhältnis der eingegangenen Aufträge zum geleisteten Umsatz liege in diesem Jahr bislang bei 2,3./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 198,5EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 22:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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