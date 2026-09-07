🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Willingmann sieht kein Ende der Volksparteien

    Für Sie zusammengefasst
    • Willingmann sieht kein Ende von CDU und SPD
    • Im Osten sind die Parteibindungen weniger fest
    • AfD erzielt 43,8 Prozent, CDU und SPD verlieren
    Willingmann sieht kein Ende der Volksparteien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Trotz des schwachen Abschneidens der etablierten Parteien bei der Sachsen-Anhalt-Wahl im Vergleich zur AfD sieht SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann kein grundsätzliches Ende von CDU und SPD als Volksparteien. "Von einem Ende der Volksparteien würde ich an dieser Stelle nicht reden", sagte Willingmann nach einem Parteitreffen in Magdeburg. Der SPD-Politiker räumte aber strukturelle Besonderheiten im Osten ein: "Es gibt einfach bei uns im Osten keine so intensiven Bindungen an Parteien." Das Wählerverhalten sei volatil.

    Willingmann betonte aber auch, Volkspartei sei man nicht allein durch hohe Stimmenzahlen. Volkspartei sei man, wenn man ein Angebot in der ganzen Breite der Bevölkerung habe, für alle gesellschaftlichen Kreise. Bei der Landtagswahl hatte die AfD mit 43,8 Prozent ein historisches Ergebnis erzielt. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent ab, die SPD hielt sich mit 9,3 Prozent im einstelligen Bereich.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich am Montag besorgt gezeigt über die Zukunft der Volksparteien. "Ich sehe nur, dass die beiden großen Volksparteien, die wir mal hatten, ernsthaft in Gefahr sind. Das gilt für die SPD schon länger, aber das gilt für uns auch."/sus/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Willingmann sieht kein Ende der Volksparteien Trotz des schwachen Abschneidens der etablierten Parteien bei der Sachsen-Anhalt-Wahl im Vergleich zur AfD sieht SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann kein grundsätzliches Ende von CDU und SPD als Volksparteien. "Von einem Ende der Volksparteien …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     