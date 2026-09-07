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    Ukrainischer Generalstaatsanwalt kündigt Rücktritt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Krawtschenko kündigt wegen Affäre Rücktritt an
    • Er spricht von einer politischen Entscheidung
    • Krawtschenko weist Vorwürfe und Verstrickung zurück
    Ukrainischer Generalstaatsanwalt kündigt Rücktritt an
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko hat im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in seiner Behörde seinen Rücktritt angekündigt. "Das ist eine politische Entscheidung", schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. "Ich möchte nicht, dass das Amt des Generalstaatsanwalts als Instrument politischer Auseinandersetzungen missbraucht wird." Seine Haltung zu den Vorwürfen, die er bereits mehrfach zurückgewiesen hatte, bleibe unverändert.

    Wenige Stunden zuvor hatte Krawtschenko nach Angaben ukrainischer Medien einen möglichen Rücktritt noch abgelehnt und erklärt, dass er von diesem Posten nur abberufen werden könne. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform hatten Sonderermittler eine kriminelle Vereinigung unter der Führung des Leiters einer Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft aufgedeckt, die angeblich Bestechungsgelder kassierte. Krawtschenko wies jede Verstrickung in diese Affäre zurück./cha/DP/zb






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