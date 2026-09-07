PANDION AG startet M&A-Prozess – strategische Optionen im Fokus
Die PANDION AG stellt die Weichen für ihre Zukunft: In einem umfassenden M&A-Prozess werden nun strategische Optionen für Gruppe und Unternehmensteile geprüft.
Foto: adobe.stock.com
- Die PANDION AG hat am 7. September 2026 einen M&A-Prozess zur Prüfung strategischer Optionen eingeleitet.
- Der vorläufige Gläubigerausschuss stimmte im Rahmen des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Beauftragung eines M&A-Beraters zu.
- Die Beauftragung erfolgte in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter.
- Geprüft werden sowohl die Gesellschaften im vorläufigen Insolvenzverfahren als auch die nicht insolventen Unternehmen der PANDION-Gruppe.
- Im Prozess sollen potenzielle strategische Investoren und Finanzinvestoren identifiziert und angesprochen werden.
- Untersucht werden mögliche Transaktionen für die gesamte PANDION-Gruppe oder einzelne Unternehmensteile.
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