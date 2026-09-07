Die kommenden eKickScooter-Vorzeigemodelle von Segway erhalten auf der IFA 2026 zwei Gold Awards

BERLIN,/PRNewswire/ -- Segway hat auf der IFA 2026 in Berlin für seine kommenden eKickScooter-Vorzeigemodelle ZT3 MAX und MAX G3 Pro zwei Gold Awards erhalten. Der Segway eKickScooter ZT3 MAX wurde mit dem „All-Terrain Electric Scooter Technology Gold Award" („Goldauszeichnung für Technologie bei geländegängigen E-Scootern") ausgezeichnet, während der Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 Pro den „Long-Range Riding Technology Gold Award" („Goldauszeichnung für Langstrecken-Fahrtechnologie") erhielt. Beide sollen im Oktober 2026 in Europa auf den Markt kommen.

ZT3 MAX und MAX G3 Pro werden noch vor ihrer Markteinführung in Europa im Oktober für Fortschritte bei Technologien für Geländefahrten und große Reichweiten ausgezeichnet

Die „Global Product Technology Innovation Awards" („Globale Auszeichnungen für Innovationen in der Produkttechnologie") werden jährlich auf der IFA verliehen, einer der weltweit größten Messen für Unterhaltungselektronik. Die 2014 von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ins Leben gerufenen und von der IFA kontinuierlich unterstützten Auszeichnungen würdigen Innovationen in der weltweiten Unterhaltungselektronikbranche. Diese doppelte Auszeichnung unterstreicht die bewährten Kompetenzen von Segway in zwei Kernbereichen der intelligenten Mikromobilität.

Aufbau auf zwei Vorzeigeproduktfamilien

Die Serien MAX G und ZT zählen zu den Vorzeigeproduktfamilien von Segway im Bereich der eKickScooter und sind jeweils auf ein ganz eigenes Fahrerlebnis ausgelegt. Die MAX G-Serie ist auf lange Pendelstrecken, Zuverlässigkeit im Alltag und Fahrkomfort ausgelegt, während die ZT-Serie den Schwerpunkt auf Geländegängigkeit, Stabilität und sicheres Fahrgefühl auf unterschiedlichen Untergründen legt.

Seit ihrer jeweiligen Markteinführung erfreuen sich der ZT3 Pro und der MAX G3 bei Fahrern in ganz Europa sowie in Nordamerika großer Beliebtheit und haben sich zu zwei der erfolgreichsten Premium-eKickScooter-Modelle von Segway entwickelt. Der MAX G3 Pro sowie der ZT3 MAX bauen direkt auf dieser bewährten Grundlage auf und bieten bedeutende Fortschritte bei Technologie, Leistung und Fahrerlebnis.

Beide Modelle spiegeln die Entwicklungsphilosophie von Segway wider: Die Technologie sollte sich daran orientieren, wie Menschen tatsächlich mit eKickScootern fahren. Von Kopfsteinpflaster in europäischen Städten bis hin zu Steigungen, Wind und Stop-and-Go-Verkehr sind reale Fahrbedingungen unmittelbar in die Entwicklung der Modelle eingeflossen. Segway vereint Hardware, Software und intelligente Steuerung zu einem einheitlichen Fahrsystem, anstatt einzelne technische Parameter isoliert voneinander zu optimieren.

Die vollständigen technischen Daten, die Verfügbarkeit und die Preise werden anlässlich der Markteinführung in Europa im Oktober bekannt gegeben.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-kommenden-ekickscooter-vorzeigemodelle-von-segway-erhalten-auf-der-ifa-2026-zwei-gold-awards-302871676.html