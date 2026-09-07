Tuya Smart bringt auf der IFA 2026 Full-Stack-KI in den Alltag

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die weltweite Premiere des neuen KI-Begleitroboters Doova sowie die europäische Premiere der Tuya-Ökosysteme „AI Home", „AI Energy" und „AI Robot", das intelligente Interaktionserlebnis „Hey Tuya" für den gesamten Wohnraum, ein Full-Stack-Matter-Portfolio und Entwicklungstools, die dabei helfen sollen, KI-Hardwarekonzepte in funktionierende Produkte umzusetzen.

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, präsentiert auf der IFA 2026 unter dem Motto „Hey Tuya" seine neuesten Fortschritte im Bereich der physischen KI.

Die Präsentation veranschaulicht, wie Tuya Cloud-Intelligenz, Geräte und Entwicklertools miteinander verknüpft, um KI über Bildschirme hinaus praktisch in den Bereichen Haushalt, Energiesysteme, Robotik, Haustierpflege und persönliche Assistenz einzusezten.

Doova erweitert physische KI um Gesellschaft und Unterstützung im häuslichen Umfeld

Nach der Einführung von „Aura", Tuyas KI-Begleitroboter für Haustiere, erweitert Tuya sein Robotik-Portfolio um „Doova" – einen Haushaltsbegleitroboter für selbstständig lebende Senioren, der emotionale Gesellschaft, alltägliche Unterstützung, gesundheitsbezogene Erinnerungen und die Überwachung des Wohnbereichs vereint. Doova ist mit LDS-LiDAR, Schallquellenortung und KI-basierten Algorithmen zur Erkennung der Körperhaltung ausgestattet.

Doova kann auf eine einfache Sprachaufforderung um Hilfe reagieren, zum Standort des Nutzers navigieren, dessen Körperhaltung beurteilen und bei Bedarf einen Videoanruf an Familienangehörige tätigen. Im Alltag kann er Gespräche führen, Audio- und Videodateien abspielen, Nutzern helfen, komplexe Rechnungen und Briefe zu verstehen, auf potenzielle Betrugsrisiken hinweisen und sie bei der Bedienung von Smart-Geräten anleiten. Außerdem kann er Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten, das Wetter und Termine geben sowie praktische Vorschläge zu Mahlzeiten, Gartenarbeit und Kleidung unterbreiten. Wenn die Nutzer nicht zu Hause sind, kann Doova im Haus patrouillieren und einen Sicherheitsbericht erstellen.