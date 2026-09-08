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    Zwischen Rohstoff-Rally und Markenkrise: Almonty, Broadcom, Lululemon im Aktien-Check

    Wolfram, KI-Chips und Yogahosen haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. An der Börse stehen Almonty Industries, Broadcom und Lululemon derzeit aber vor derselben Frage: Können die Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen – oder ist im Kurs …

    Zwischen Rohstoff-Rally und Markenkrise: Almonty, Broadcom, Lululemon im Aktien-Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wolfram, KI-Chips und Yogahosen haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. An der Börse stehen Almonty Industries, Broadcom und Lululemon derzeit aber vor derselben Frage: Können die Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen – oder ist im Kurs bereits zu viel Zukunft eingepreist? Während Almonty den Sprung vom Minenentwickler zum großen Produzenten schaffen muss, liefert Broadcom Rekordzahlen am Fließband. Lululemon wiederum kämpft um die verlorene Strahlkraft seiner Marke. Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Wir haben die Titel im Aktien-Check näher unter die Lupe genommen.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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