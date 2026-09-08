Angela Merkel spricht über Künstliche Intelligenz

Die Digital X findet seit 2018 statt. In den ersten Jahren setzte der damals für Geschäftskunden zuständige Telekom-Vorstand auf den Promi-Faktor und lud immer mal wieder Redner aus der Kinowelt ein, etwa die Schauspieler Arnold Schwarzenegger ("Terminator"), Jessica Alba ("Sin City") und George Clooney ("Ocean's Eleven"). Nach dem Abgang besagten Telekom-Vorstandsmitglieds wurde das Format 2025 abgespeckt und von zwei Tagen auf einen Tag reduziert, auf Filmstars wird seither verzichtet./wdw/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 28,21 auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -4,37 %/+41,67 % bedeutet.