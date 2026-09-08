Angela Merkel spricht über Künstliche Intelligenz
- Angela Merkel spricht in Köln über Freiheit und KI
- Wüst und Söder werben für Künstliche Intelligenz
- Digital X wurde 2025 auf einen Tag verkürzt
KÖLN (dpa-AFX) - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Dienstag bei einer Veranstaltung der Deutschen Telekom in Köln erwartet. Bei der Digitalkonferenz Digital X soll sie über das Thema Freiheit in Zeiten der Künstlichen Intelligenz sprechen, befragt wird sie von der Publizistin Miriam Meckel (11.45 Uhr). Offen ist, ob sie sich zum Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt äußern wird.
Die Digital X ist eine Marketingveranstaltung der Telekom für ihre Geschäftskunden. Als Redner erwartet wird auch NRW-Regierungschef Hendrik Wüst, der auf die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für Nordrhein-Westfalens Industrie eingehen wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll bei der Digital X ebenfalls eine Rede halten. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht dem Programm zufolge über Europas Zukunft im globalen Machtspiel.
Die Digital X findet seit 2018 statt. In den ersten Jahren setzte der damals für Geschäftskunden zuständige Telekom-Vorstand auf den Promi-Faktor und lud immer mal wieder Redner aus der Kinowelt ein, etwa die Schauspieler Arnold Schwarzenegger ("Terminator"), Jessica Alba ("Sin City") und George Clooney ("Ocean's Eleven"). Nach dem Abgang besagten Telekom-Vorstandsmitglieds wurde das Format 2025 abgespeckt und von zwei Tagen auf einen Tag reduziert, auf Filmstars wird seither verzichtet./wdw/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 28,21 auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -4,37 %/+41,67 % bedeutet.
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boah Du nervst ! Hast Du sonst nichts zu tun?
Verliehen wurde die Auszeichnung von Moderatorin Esther Sedlaczek und Chefredakteur Henning Feindt bei einer großen Gala in der Hamburger Fischauktionshalle:
https://www.telekom.com/de/newsroom/aktuelles/medieninformationen/2026/09/magentatv-gewinnt-erstmalig-den-tv-award-von-sport-bild