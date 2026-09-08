TAGESVORSCHAU
Termine am 8. September 2026
- Unternehmen: Oerlikon, Sandoz, Logitech und Nike tagen
- Konjunkturdaten kommen aus China, Japan und Europa
- Bundestag berät Haushalt sowie Kongresse in Hamburg und Frankfurt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 8. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
18:00 USA: Nike, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 8/26
01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Haushaltswoche
+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft
10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung
DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg
DEU: Automechanika 2026, Frankfurt
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten °
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