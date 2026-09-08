Chinas Exporte im August wieder deutlich gestiegen

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Exporte haben im August weiter an Fahrt aufgenommen. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren im August um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und erreichten damit ungefähr die Erwartungen einiger Analysten. Die Importe blieben mit einem Plus von 28,2 Prozent leicht hinter der Prognose der Marktexperten zurück.

China erwirtschaftete damit einen deutlichen Handelsüberschuss von rund 119,1 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 102,5 Milliarden Euro). Angetrieben vom Autoexport und dem boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt damit auf dem Weg zu einem ähnlich hohen Überschuss wie im Vorjahr. Damals war ein Rekordwert von 1,2 Billionen US-Dollar erreicht worden.