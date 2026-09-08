Morpho UV-Drucker auf der IFA mit praktischer Live-Druckvorführung vorgestellt

BERLIN, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Morpho, ein auf UV-Drucktechnologie spezialisiertes Unternehmen, präsentiert seinen ersten UV-Desktopdrucker auf der IFA 2026 in Halle 17-196. Besucher betrachten die farbenfrohen, strukturierten Drucke von Morpho, und einige haben die Möglichkeit, auf einer Auswahl der bereitgestellten unbedruckten Materialien selbst zu drucken.

Der UV-Desktopdrucker von Morpho kann auf einer Vielzahl Materialien drucken, darunter Holz, Glas, Leder, Metall sowie vieles mehr und liefert dabei lebendige Farben sowie haptisch ansprechende Strukturen für individuelle Ergebnisse. Auf der IFA 2026 weckte der Stand das Interesse von Kreativen, Pädagogen und Technologieexperten, die sich versammelten, um Live-Vorführungen zu verfolgen.

Unter denjenigen, die den Drucker von Morpho ausprobiert haben, werden drei Aspekte am häufigsten hervorgehoben: Druckqualität, die Konstruktion mit beweglichem Portal und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.

Besucher werden zunächst von den Drucken angezogen, die sich durch eine präzise Farbwiedergabe und fein detaillierte Textilstrukturen auszeichnen. Mit der G7 Master ColorSpace-Zertifizierung gewährleistet Morpho eine einheitliche Farbwiedergabe bei verschiedenen Produkten. Die gleiche Präzision zeigt sich auch in den reliefartigen Strukturen, die durch den Druckkopf in Industriequalität erzeugt werden, der feine Tintenschichten aufträgt und so detailreiche, haptisch ansprechende Oberflächen schafft. Der Druckkopf ermöglicht hohe Schlittengeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s und gewährleistet dabei dennoch präzise Detailwiedergabe.

Die Teilnehmer haben zudem die kompakte Stellfläche des Druckers auf dem Schreibtisch hervorgehoben. Dank seiner beweglichen Portalarchitektur – bei der sich das gesamte Portal entlang beider Achsen bewegt – bietet der Drucker eine große, vollständig geschlossene Druckkammer, in der verschiedene Objekte Platz finden, und eignet sich dennoch für die Aufstellung auf einem Schreibtisch.

Erstnutzer haben sich positiv über die Benutzerfreundlichkeit des Morpho-Druckers geäußert. Das integrierte Stereo Vision Smart Alignment System erfasst schnell die Höhe und die Konturen eines Objekts, während die geführten Arbeitsabläufe von Morpho Studio den Anwendern helfen, mit minimalem Einrichtungsaufwand von der Idee zum Druck zu gelangen.

Das Team von Morpho teilte mit, dass das Programm bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung ist, mit dem Ziel, UV-Drucker zu einem praktischen Werkzeug für den kreativen Alltag zu machen. Gründer Mingyu „Brett" Wang, ehemals globaler Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung bei DJI, erklärte: „Wir stehen in direktem Austausch mit unserer Community, nehmen Feedback entgegen und nehmen zügig Verbesserungen vor."

Im Vorfeld der IFA hat die Kickstarter-Kampagne von Morpho dank der Unterstützung von über 2800 Unterstützern weltweit die Marke von 10 Millionen US-Dollar überschritten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seine unternehmenseigene Kerntechnologie weiterzuentwickeln und zuverlässige technische Lösungen für Kreative, Bastler sowie kleine Unternehmen bereitzustellen.

Besuchen Sie die Website von Morpho, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Morpho: Morpho entwickelt UV-Desktopdrucker, die Druck sowie Farbgebung in Industriequalität auf alltägliche Materialien bringen und Kreativen ermöglichen, nahezu jede physische Oberfläche in eine Leinwand für ihre Ideen zu verwandeln.

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