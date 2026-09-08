🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morpho UV-Drucker auf der IFA mit praktischer Live-Druckvorführung vorgestellt

    BERLIN, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- Morpho, ein auf UV-Drucktechnologie spezialisiertes Unternehmen, präsentiert seinen ersten UV-Desktopdrucker auf der IFA 2026 in Halle 17-196. Besucher betrachten die farbenfrohen, strukturierten Drucke von Morpho, und einige haben die Möglichkeit, auf einer Auswahl der bereitgestellten unbedruckten Materialien selbst zu drucken.

    Der UV-Desktopdrucker von Morpho kann auf einer Vielzahl Materialien drucken, darunter Holz, Glas, Leder, Metall sowie vieles mehr und liefert dabei lebendige Farben sowie haptisch ansprechende Strukturen für individuelle Ergebnisse. Auf der IFA 2026 weckte der Stand das Interesse von Kreativen, Pädagogen und Technologieexperten, die sich versammelten, um Live-Vorführungen zu verfolgen.

    Unter denjenigen, die den Drucker von Morpho ausprobiert haben, werden drei Aspekte am häufigsten hervorgehoben: Druckqualität, die Konstruktion mit beweglichem Portal und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.

    Besucher werden zunächst von den Drucken angezogen, die sich durch eine präzise Farbwiedergabe und fein detaillierte Textilstrukturen auszeichnen. Mit der G7 Master ColorSpace-Zertifizierung gewährleistet Morpho eine einheitliche Farbwiedergabe bei verschiedenen Produkten. Die gleiche Präzision zeigt sich auch in den reliefartigen Strukturen, die durch den Druckkopf in Industriequalität erzeugt werden, der feine Tintenschichten aufträgt und so detailreiche, haptisch ansprechende Oberflächen schafft. Der Druckkopf ermöglicht hohe Schlittengeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s und gewährleistet dabei dennoch präzise Detailwiedergabe.

    Die Teilnehmer haben zudem die kompakte Stellfläche des Druckers auf dem Schreibtisch hervorgehoben. Dank seiner beweglichen Portalarchitektur – bei der sich das gesamte Portal entlang beider Achsen bewegt – bietet der Drucker eine große, vollständig geschlossene Druckkammer, in der verschiedene Objekte Platz finden, und eignet sich dennoch für die Aufstellung auf einem Schreibtisch.

    Erstnutzer haben sich positiv über die Benutzerfreundlichkeit des Morpho-Druckers geäußert. Das integrierte Stereo Vision Smart Alignment System erfasst schnell die Höhe und die Konturen eines Objekts, während die geführten Arbeitsabläufe von Morpho Studio den Anwendern helfen, mit minimalem Einrichtungsaufwand von der Idee zum Druck zu gelangen.

    Das Team von Morpho teilte mit, dass das Programm bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung ist, mit dem Ziel, UV-Drucker zu einem praktischen Werkzeug für den kreativen Alltag zu machen. Gründer Mingyu „Brett" Wang, ehemals globaler Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung bei DJI, erklärte: „Wir stehen in direktem Austausch mit unserer Community, nehmen Feedback entgegen und nehmen zügig Verbesserungen vor."

    Im Vorfeld der IFA hat die Kickstarter-Kampagne von Morpho dank der Unterstützung von über 2800 Unterstützern weltweit die Marke von 10 Millionen US-Dollar überschritten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seine unternehmenseigene Kerntechnologie weiterzuentwickeln und zuverlässige technische Lösungen für Kreative, Bastler sowie kleine Unternehmen bereitzustellen.

    Besuchen Sie die Website von Morpho, um mehr zu erfahren.

    Informationen zu Morpho: Morpho entwickelt UV-Desktopdrucker, die Druck sowie Farbgebung in Industriequalität auf alltägliche Materialien bringen und Kreativen ermöglichen, nahezu jede physische Oberfläche in eine Leinwand für ihre Ideen zu verwandeln.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/morpho-uv-drucker-auf-der-ifa-mit-praktischer-live-druckvorfuhrung-vorgestellt-302871894.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Morpho UV-Drucker auf der IFA mit praktischer Live-Druckvorführung vorgestellt BERLIN, 8. September 2026 /PRNewswire/ - Morpho, ein auf UV-Drucktechnologie spezialisiertes Unternehmen, präsentiert seinen ersten UV-Desktopdrucker auf der IFA 2026 in Halle 17-196. Besucher betrachten die farbenfrohen, strukturierten Drucke von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     