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    Breaking: Ad Hoc Announcement Under Art. 53 LR

    By 2030, Oerlikon sets its sights on CHF 2 billion in sales, higher profitability and strong returns, powered by innovation across key high-tech industries worldwide.

    Breaking: Ad Hoc Announcement Under Art. 53 LR
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Oerlikon announced its **Mission 2030** targets at its Capital Markets Day in Zurich on September 8, 2026.
    • The company aims to generate **more than CHF 2 billion in sales by 2030**, equivalent to approximately **6% average annual organic growth** at constant exchange rates.
    • Oerlikon targets an **operational EBITDA margin above 20%** and a **ROCE above 10%** by 2030.
    • Growth is expected to be driven by structural trends in **aerospace, semiconductors, power generation, defense and electrification**.
    • Oerlikon’s competitive advantage is based on its integrated technology portfolio, including **coatings, advanced materials, components, equipment and additive manufacturing**, serving 10 industries and more than 30,000 customers.
    • The company operates in **38 countries with around 10,000 employees**; it generated **CHF 1.6 billion in sales in 2025** and invests approximately **4%–5% of sales in R&D**.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon is on 19.02.2027.


    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon

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    ISIN:CH0000816824WKN:863037
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