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    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen

    Mit der Mission 2030 zündet Oerlikon den nächsten Wachstumsschub: klare Finanzziele, starke Technologie-Basis und Fokus auf globale Zukunftsmärkte.

    Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Oerlikon stellte am 8. September 2026 am Kapitalmarkttag die Strategie „Mission 2030“ vor und will nach der Transformation zum fokussierten Pureplay-Unternehmen weiter wachsen.
    • Bis 2030 strebt Oerlikon einen Umsatz von mehr als CHF 2 Mrd. an – bei rund 6 % durchschnittlichem organischem Jahreswachstum zu konstanten Wechselkursen.
    • Weitere Finanzziele für 2030 sind eine operative EBITDA-Marge von über 20 % und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von über 10 %.
    • Das Wachstum soll insbesondere durch strukturelle Trends in Luft- und Raumfahrt, Halbleitern, Energieerzeugung, Verteidigung und Elektrifizierung getragen werden.
    • Oerlikon kombiniert Beschichtungsdienstleistungen, Komponenten, Advanced Materials und Beschichtungsanlagen; das Geschäftsmodell und die Technologie-Toolbox sollen Kundenleistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktlebensdauer verbessern.
    • Das Unternehmen ist in 38 Ländern mit rund 10.000 Mitarbeitenden tätig, verfügt über 110 Coating-Services-Standorte und bedient mehr als 30.000 Kunden; 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 19.02.2027.


    OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon

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    ISIN:CH0000816824WKN:863037
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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