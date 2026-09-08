Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR: Das müssen Anleger jetzt wissen
Mit der Mission 2030 zündet Oerlikon den nächsten Wachstumsschub: klare Finanzziele, starke Technologie-Basis und Fokus auf globale Zukunftsmärkte.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Oerlikon stellte am 8. September 2026 am Kapitalmarkttag die Strategie „Mission 2030“ vor und will nach der Transformation zum fokussierten Pureplay-Unternehmen weiter wachsen.
- Bis 2030 strebt Oerlikon einen Umsatz von mehr als CHF 2 Mrd. an – bei rund 6 % durchschnittlichem organischem Jahreswachstum zu konstanten Wechselkursen.
- Weitere Finanzziele für 2030 sind eine operative EBITDA-Marge von über 20 % und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von über 10 %.
- Das Wachstum soll insbesondere durch strukturelle Trends in Luft- und Raumfahrt, Halbleitern, Energieerzeugung, Verteidigung und Elektrifizierung getragen werden.
- Oerlikon kombiniert Beschichtungsdienstleistungen, Komponenten, Advanced Materials und Beschichtungsanlagen; das Geschäftsmodell und die Technologie-Toolbox sollen Kundenleistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktlebensdauer verbessern.
- Das Unternehmen ist in 38 Ländern mit rund 10.000 Mitarbeitenden tätig, verfügt über 110 Coating-Services-Standorte und bedient mehr als 30.000 Kunden; 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 19.02.2027.
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