Schulsystem besser aufstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Bildungsministerin Karin Prien sieht die Schulen in Deutschland vor erheblichen Herausforderungen. "Die Schülerschaft hat sich verändert, keineswegs nur durch Zuwanderung, sondern auch durch Erziehungsmethoden, durch die Art und Weise, wie Familien leben, die Anzahl der Alleinerziehenden, den Einfluss von Bildschirmzeiten und durch Social Media", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Schulen müssen heute viel mehr für Bindung und Erziehung leisten als früher, fügte sie hinzu. "Es nützt aber nichts, darüber zu lamentieren. Das ist die Realität, und darauf muss sich das Schulsystem insgesamt besser einstellen." Wichtige Weichen seien schon gestellt, meinte Prien: "Mehr Bedeutung für die frühkindliche Bildung, besserer Übergang zwischen Kita und Schule, vor allem die Stärkung der sogenannten basalen Kompetenzen: Lesen, Schreiben, Rechnen."