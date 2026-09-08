Wo die Champions League im TV läuft
- Champions League nicht im frei empfangbaren TV
- DAZN zeigt fast alle Spiele, Amazon das Topspiel
- Das ZDF fasst mittwochs den Spieltag zusammen
BERLIN (dpa-AFX) - Live-Spiele der Champions League können Fußballfans nicht im frei empfangbaren TV sehen. Wer die freie Auswahl haben will, benötigt sogar zwei Pay-TV-Abonnements - von den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video. Nur das Finale läuft ohne zusätzliche Kosten.
Fast alle Spiele der Champions League werden von DAZN gezeigt, insgesamt sind es laut Vertrag mit der UEFA 186. Ausnahme: Amazon zeigt für seine Kunden jeden Dienstag das Topspiel. Zum Auftakt der Vorrunde gibt es bei Prime Video das Heimspiel gegen den FC Villarreal.
Bewegte Bilder im Free-TV zeigt das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender fasst mittwochs ab 23 Uhr den Spieltag zusammen. Am ersten Vorrunden-Spieltag gibt es eine zusätzliche Sendung am Donnerstag ab 23.15 Uhr. Das Zweite hat auch die Rechte für die Übertragung des Endspiels./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5 auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +17,98 %/+41,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....
Investieren ist nicht spekulieren, und deshalb ist Panik niemals angebracht. Allerdings musst du deine Mittel diversiziert anlegen. Amazon ist ein sehr gute Investition, aber sie sollte nicht mehr als 20% deines Vermögens ausmachen, noch besser ist < 10%.