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    Kapitalerhöhung

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    Nvidia-Zulieferer Wistron crasht – das steckt hinter dem Kursbeben

    Eine 1,47 Milliarden US-Dollar schwere Aktienplatzierung setzt Wistron unter Druck – mehr als sechs Prozent Minus. Gleichzeitig treibt der Konzern seine große KI-Wette voran.

    Kapitalerhöhung - Nvidia-Zulieferer Wistron crasht – das steckt hinter dem Kursbeben
    Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Wire

    Die Anleger quittierten Wistrons nächsten Wachstumsschritt mit einem Ausverkauf. Die Aktie des taiwanesischen Nvidia-Zulieferers brach am Dienstag um mehr als sechs Prozent ein. Auslöser ist eine globale Aktienplatzierung über 1,47 Milliarden US-Dollar, die für Altaktionäre einen bitteren Haken hat.

    Wistron platzierte 25 Millionen Global Depositary Receipts zu je 58,88 US-Dollar. Dahinter stehen 250 Millionen neue Stammaktien. Umgerechnet liegt der Preis bei etwa 186,24 Neuen Taiwan-Dollar je Aktie und damit rund 5,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag von 197 Neuen Taiwan-Dollar

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    Die neuen Papiere entsprechen rund 7,29 Prozent der vor der Ausgabe ausstehenden Aktien. Diese Verwässerung dürfte die Anleger aufgeschreckt haben. Die Emission soll am Donnerstag erfolgen. Das Geld ist für den Einkauf von Rohstoffen in Fremdwährungen vorgesehen.

    Hinter dem Kursrutsch steht jedoch zugleich Wistrons große KI-Wette. Erst im vergangenen Monat genehmigte das Unternehmen zusätzliche Kapazitätsinvestitionen in Taiwan und den USA: 10,5 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar für Anlagen in Taiwan sowie zusammen 53 Millionen US-Dollar für zwei US-Töchter.

    Im Juli nahm Wistron zudem seine erste US-Fabrik in Betrieb. Das 700 Millionen US-Dollar teure KI-Server-Werk in Fort Worth produziert derzeit Nvidias GB300 Grace Blackwell Ultra-Systeme. Künftig soll die Fertigung auf die nächste Plattform "Vera Rubin" ausgeweitet werden.

    Operativ liefert Wistron bereits enorme Dimensionen ab: Im zweiten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 895,4 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar und einen Gewinn nach Steuern von 14,8 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar. Trotz des Einbruchs liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 23 Prozent im Plus. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 230,4EUR auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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